Трамп порівняв одного з європейських політиків із дротом під напругою

Трамп порівняв прем'єра Італії Мелоні із дротом через її енергійність

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні має неймовірну енергію, заявив Дональд Трамп за підсумками бесіди з європейським політиком. Його слова наводить газета The New York Post. Республіканець наголосив, що зустріч пройшла чудово. Він порівняв Мелоні з електричним дротом під напругою.

«Я багато із нею (Мелоні, – «Главком») спілкувався. Вона справжній (електричний, – «Главком») дріт під напругою, скажу вам. Вона чудова», – заявив Трамп.

Обраний президент США додав, що він порозумівся з Мелоні. Він висловив сподівання, що разом вони зможуть трохи змінити світ.

Нагадаємо, 7 грудня у Парижі Володимир Зеленський провів зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили війну в Україні. Зеленський під час зустрічі наголосив на тому, що Україні «потрібен справедливий і сильний мир».

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.