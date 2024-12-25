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Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild
Макєєв залишиться в Берліні до лютого
фото з відкритих джерел

Макеєва може замінити нинішній посол України в Ізраїлі, колишній народний депутат Євген Корнійчук

Президент України Володимир Зеленський вирішив змінити посла України в Німеччині. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За даними джерел видання, Зеленський звільнив Олексія Макеєва, який обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Його наступником стане нинішній посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Зазначається, що офіційно причина заміни Макєєва – регулярна ротація дипломатів.

Однак, як зауважують у дипломатичних колах, на це рішення могла вплинути систематична і публічна критика Макеєва з боку його попередника Андрія Мельника. Експосол України в Німеччині дорікав Макеєву за недостатню активність і закликав докладати більше зусиль у роботі.

Відомо, що Макєєв залишиться в Берліні до лютого. За час його перебування на посаді посла Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк і 140 БМП, а також безліч іншої зброї.

І Макеєв, і Мельник відмовився коментувати Bild цю інформацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині 23 вересня 2022 року.

Попередник Макеєва Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. На початку липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його відкликання, він має залишити Німеччину в середині жовтня. У Києві Мельник може стати одним із нових заступників очільника МЗС, однак офіційного призначення ще не було.

До слова, 20 грудня президент України Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів.

 

 

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Теги: Ізраїль Берлін МЗС Євген Корнійчук президент Володимир Зеленський Андрій Мельник посол Німеччина

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