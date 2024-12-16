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Обоє пережили ампутації. У Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації

Ірина Бура
glavcom.ua
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Обоє пережили ампутації. У Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації
У травні при виписці з медзакладу Олексій освідчився коханій
фото: Анастасія Савка

На війні колишні військові отримали важкі поранення, які призвели до ампутацій кінцівок

У Києві одружилися ветерани Анастасія та Олексій – пара познайомилася під час реабілітації. Про це повідомила спеціалізована клініка з протезування та реконструкції Superhumans.

Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans менше року тому. На війні колишні військові отримали важкі поранення, які призвели до ампутацій кінцівок.

У травні при виписці з медзакладу Олексій освідчився коханій.

«Це неймовірна історія кохання, яка трапилася на наших очах. Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans менше року тому. Льоша опановував протез стегна, Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки. Ми неймовірно зворушені, що Superhumans не лише повертає втрачені можливості, а й створює нові сімʼї», –  йдеться у дописі.

Зазначимо, снайперка і мама 6-річного сина Анастасія під час виконання завдання отримала поранення і втратила гомілку. Дівчина зізнавалася, що тоді була готова загинути на полі бою, адже думала, що вижити не мала. Однак під час реабілітації в центрі Superhumans Анастасія познайомилася з Олексієм – військовослужбовцем, якому після травмування також довелося ампутувати ногу. 

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Допис, поширений Superhumans (@superhumans.center)

Нагадаємо, у Львові на залізничному вокзалі 42-річний український захисник Андрій після повернення з фронту зробив пропозицію своїй коханій.

До слова, український військовий Роман Добряк, який втратив ногу на передовій, зробив пропозицію коханій Юлії Матущак. Дівчина, що підтримувала та допомагала обранцю в найважчі часи, сказав «так».

Окрім того, командир роти батальйону «Азов» Лев Пашко (позивний «Хорус») після повернення з російського полону освідчився своїй коханій.

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Теги: росія втрати роман весілля військові ветеран війна історія Київ окупанти поранення

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