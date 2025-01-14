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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Раніше Зеленський звільнив з посади Романа Машовця
фото з відкритих джерел

Глава України не вперше проводить зміни в складі Ставки

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, вивівши з неї колишнього заступника керівника Офісу президента Романа Машовця. Відповідний указ №30/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його публікування, а саме 14 січня.

Зеленський провів зміни в складі Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський провів зміни в складі Ставки верховного головнокомандувача
скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Романа Машовця. Він був заступником керівника Офісу президента.

Як відомо, Машовець закінчив Київський військовий ліцей, Київський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування підрозділів військової та спеціальної розвідки», Об`єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України за спеціальністю «Військове управління у міжнародних відносинах».

З 1993 по 2008 рік – служба у Збройних Силах: розпочав службу в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці; продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.

З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля джерел створення Сил спеціальних операцій ЗСУ. Співавтор закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Здійснив 25 відряджень до зони бойових дій на сході України.

Указом президента 22 квітня 2020 року був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України.

До слова, влада готує призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Його обиратимуть в застосунку «Армії+».

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента звільнення кадрові зміни

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