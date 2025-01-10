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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили
Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти
фото з відкритих джерел

Зелеський: «Петріоти» в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це президент України повідомив у Телеграмі.

«Поговорив з Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж», – написав він.

Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти. 

«Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного світу і безпеки», – зазначив президент.

Також лідери обох держав обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка готова Путіну фінансувати війну.

«Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як «Газпромнєфть» і «Сургутнєфтегаз», які накопичують гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують підтримку справедливого тиску на Росію за неспровоковану та злочинну агресію», – сказав Зеленський.

Обговорили президенти і ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати наш повітряний щит та захищати життя в українських містах і селах від російського терору – від щоденних ударів російських ракет і дронів.

«Петріоти» в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни», – резюмував президент.

Нагадаємо, у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Очільник України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор. 

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Теги: росія ворог президент Україна Володимир Зеленський гроші війна Джозеф Байден США військова допомога

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