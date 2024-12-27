Росія залучила десятки дітей з окупованого Бердянська до «юнармії»

Дітей змушують складати присягу на вірність Росії, обіцяти захищати її інтереси

Росія регулярно порушує права дітей на тимчасово окупованій території. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, окупанти залучили ще 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області до так званого військово-патріотичного руху «Юнармія». Організація нав'язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму, зазначив омбудсмен.

«Дітей змушують складати присягу на вірність Росії, обіцяти захищати її інтереси. Після цього їх навчають вогневій та тактичній підготовці, управлінню дронами», – повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни.

«Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними, дітям гарантується на окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен закликав міжнародна спільнота до рішучих дій: посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог організує «юнармію» для підлітків, яка нагадує нацистський рух.

Система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят.

А на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву. А в Маріуполі ще влітку 2022 року окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР».