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Відомий соціолог розповів, як українці бачать перемогу у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомий соціолог розповів, як українці бачать перемогу у війні
Про вихід на кордони 1991 року зараз говорять приблизно 40% українців
фото з відкритих джерел

Українці не готові на так званий обмін територій на мир

Директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович у інтерв’ю ВВС розповів, як українці визначають перемогу. Так про вихід на кордони 1991 року зараз говорять приблизно 40%.

«Але останнім часом у відповідях на це питання дедалі частіше з'являється певна міжнародна складова – членство України в ЄС чи в НАТО. Тобто українець у будь-якому разі хоче повернення кордонів 1991 року, але він розуміє, що, навіть отримавши ці кордони, їх треба зберегти, а цього без міжнародної підтримки, без міжнародної допомоги не вдасться. Тому українець не готовий обирати варіант «кордон 91-го року без міжнародної парасольки безпеки, міжнародної підтримки», – сказав Олексій Антипович.

Разом з тим, українець не готовий на так званий обмін територій на мир, каже Директор соціологічної групи «Рейтинг». Українці все одно декларують величезне бажання не складати зброю і боронити або навіть відвойовувати свою територію. Просто є усвідомлення того, що зараз це неможливо.

Водночас українці підтримують Курську операцію. Вона продемонструвала, що, попри все, ми досі можемо робити непередбачувані кроки, які явно впливають на Росію. Вони воюють на нашій території – ми воюємо на їхній території. В Україні це сприймається як певний баланс, хоч і не дуже співмірний за масштабом.

«Зараз під 60% українців вважають, що у майбутньому вона позитивно вплине на результат війни для України, – наприклад, коли дійде до якихось домовленостей, то це можна буде зіграти у якомусь обміні територіями», – підсумував Олексій Антипович.

Раніше американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна

Нагадаємо, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

До того ж аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік. Про це йдеться у Меморандумі МВФ.

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Теги: обмін кордон президент Володимир Зеленський українці рейтинг війна

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