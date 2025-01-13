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Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ
Головком та командувач Сухопутних військ представили Зеленському кандидатури на посаду очільника академії
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, в застосунку «Армія+» стартує опитування щодо змін в академії та вибору її очільника

Влада готує призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Його обиратимуть в застосунку «Армії+». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вже представили кандидатури.

«Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком «Армія+», взяти участь в обранні нового керівника академії», – каже він.

Як зазначив президент, сьогодні в «Армії+» стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Воно триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Також правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський президент університет Олександр Сирський Михайло Драпатий застосунок

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