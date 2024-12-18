Зеленський і Рютте сьогодні зустрінуться у Брюсселі
Генсек НАТО та український лідер проведуть спільну пресконференцію
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у столиці Бельгії Брюсселі. Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.
Зазначається, що Рютте прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі. Також запланована спільна пресконференція генерального секретаря і президента України.
Цього ж дня у Рютте запланована ще низка зустрічей. Зокрема, з президентом Литви та головою президії Боснії та Герцеговини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 грудня проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.
До слова, учора у Львові Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Політики обговорили ситуацію на полі бою, постачання зброї та питання українських біженців в Польщі.
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