На «Рамштайні» буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року – Пентагон

Міноборони США назвало майбутнє 25-те засідання «знаковим»

Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-го засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Основна мета зустрічі – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року. Про це повідомляє Міноборони США.

Зазначається, що контактна група з оборони України, яку Остін заснував у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, об’єднує близько 50 країн, які регулярно обговорюють потреби України у сфері безпеки.

Міноборони США назвало майбутнє 25-те засідання «знаковим».

«Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази», – розповіло Міноборони США.

На запитання про майбутнє контактної групи у разі зменшення американської підтримки після зміни адміністрації 20 січня, посадовці підкреслили, що багатостороння структура групи забезпечить її стійкість у майбутньому. Як зазначив один з високопосадовців, що хоча 25-та зустріч стане останньою для Остіна, Міністерство оборони США не планує завершувати роботу контактної групи.

25-те засідання у форматі «Рамштайн» заплановано на четвер, 9 січня.

Нагадаємо, поки невідомо, чи буде засідання «Рамштайну» в очному форматі чи онлайн.

До слова, ситуація на сході України лишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її уже в січні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нині росіяни мають певні просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що РФ зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

До слова, Україна готується завдавати ударів по Москві власними ракетами «Трембіта». Про це повідомляє The Telegraph. Крім посилення підтримки з боку США на тлі майбутньої інавгурації Дональда Трампа Україна також працює над розробкою власного озброєння. Зокрема, нової крилатої ракети «Трембіта», щоб забезпечити військову автономію. За даними видання, базова версія ракети, яка розробляється з 2023 року, коштує близько $10 тис. за одиницю, має близько 2 м довжини і важить близько 90 кг. Вона запускається з рампи та здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км.