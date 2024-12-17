Херсон просить Зеленського створити «захисний купол» від російських атак

Лише за серпень-листопад по Херсону відбулося 1666 скидів та атак з безпілотників

За словами глави Херсонської міської військової адміністрації, місцеві жителі найбільше потерпають від атак дронів

Херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників. Про це заявив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На сьогодні мешканці Херсонської громади найбільше потерпають від атак дронів. Щодня гинуть цивільні люди, на яких просто тренуються новоприбулі підрозділи РФ», – заявив посадовець.

За словами глави Херсонської МВА, лише за серпень-листопад відбулося 1666 скидів та атак з БпЛА. Внаслідок цього поранені 357 мешканців, ще 30 цивільних загинули.

Як розповів Мрочко, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, які перебували у місті та ефективно захищали правий берег від дронів, перевели на інші напрямки. Тоді як російські окупанти «влаштовують полювання на мирних херсонців».

Нагадаємо, ворог здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

До слова, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.