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Ігор Петренко Політолог

НАТО в обмін на Донбас? Яку гру ведуть американці із Зеленським

glavcom.ua
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Що насправді США запропонували Україні
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Міста віддають один раз і сьогодні. Членство обіцяють на потім, і обіцяти його можна роками

Американці вперше спитали Зеленського: якщо Україна буде в НАТО, вона вийде з Донбасу? У стрічці це вже звучить як «США запропонували Україні членство». Пропозиції немає. Є запитання, під яким поки ніхто не підписався.

Членство у НАТО Вашингтон сам не видає. Потрібна згода всіх 32 союзників і ратифікація в кожній столиці. Жодна з них Києву такого не обіцяла. Сам Венс цієї осені казав, що Україні в Альянс входити не треба. Тож запитання прозвучало від команди, яка не може гарантувати навіть власного голосу.

Зеленський перевірив його зустрічним запитанням. Американці зараз говорять про гарантії, «схожі на статті 4 і 5». Він спитав: за цього «схожого» американські солдати на нашій землі будуть?

Йому відповіли: ні. Виходить, у запитанні звучить НАТО, а в розмові по суті лишаються двосторонні гарантії на зразок ізраїльських. Різницю між ними Україна знає з Бухареста: у 2008-му їй записали, що вона «стане членом НАТО», без дати. Дата так і не зʼявилася.

На тих самих переговорах в Абу-Дабі росіяни роздали свій папір, його зміст переказала New York Times. Москва вимагає відвести війська НАТО на позиції 1997 року і припинити постачати Україні західну зброю. Пєсков окремо нагадав про письмові гарантії нерозширення Альянсу.

Тобто Києву пропонують залишити укріплені міста Донеччини за місце в організації, яку друга сторона за тим самим столом вимагає відсунути від власних кордонів. Обидва бажання одночасно не виконуються. Чиє з них Вашингтон вважає робочим і чи стоїть за запитанням рішення Трампа, а не проба його переговорників, невідомо.

Звідки воно взялося, Зеленський пояснив сам: американці втягують росіян у розмову про нову структуру безпеки в Європі, бо Москву цікавить саме вона. У такій великій розмові український вступ стає одним із рядків, який можна вписати, а потім викреслити. Тому Київ наполягає на іншій черговості: припинення вогню, кінець війни, гарантії Україні, і лише тоді архітектура.

Відповів Зеленський без «так» і без «ні». Землі Україна не віддає. Якщо США разом з іншими союзниками підтвердять пакет на папері, тобто гарантії від НАТО і ЄС, армію зі зброєю та грошима, план відбудови з названими джерелами і жодного визнання окупації, він винесе це на розсуд суспільства. Конкретики, за його ж словами, поки немає.

Міста віддають один раз і сьогодні. Членство обіцяють на потім, і обіцяти його можна роками. Поки під американським запитанням немає 32 підписів і жодного американського солдата, Україні нема чого обмінювати.

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Джерело
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Теги: війна НАТО Донбас США росія Україна

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