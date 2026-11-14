Мир із Росією наразі неможливий: нардеп назвав причину

Росія ще має ресурси та людей для того, щоб продовжувати війну в Україні

Україна зупинила росіян на фронті, але не перехопила ініціативу, наголошує Костенко

Передумов для того, аби Росія закінчила війну проти України наразі немає. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, в ефірі «Говорить великий Львів», інформує «Главком».

«Зараз не створені умови на полі бою для того, щоб Росія закінчувала війну. Вони нас обстрілюють, вони бачать, що все-таки їх дрони долітають, вони тероризують наших громадян. І щонайменше на зиму вони розуміють, що в них є деяка перевага. Щонайменше це шантаж тим, що вони можуть зупинити інфраструктуру, зупинити газопостачання, водопостачання. І вони розраховують, що під цим тиском ми підемо на перемовини і на умови, які вигідні їм. І тому умов для того, щоб закінчувати щось, я не бачу», – зазначив Костенко.

Він додав, що наразі на фронті Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зупинивши стрімкий наступ росіян. Водночас, зазначає Костенко, про перехоплення ініціативи українськими захисниками наразі не йдеться.

«Важливо те, що ми зупинили швидке просування ворога. Ще рік тому це було одним із стратегічних завдань – навіть не відвоювати на даний момент територію, а зупинити ворога із тих позицій, на яких ми його зупинимо, і завдавати йому максимальні втрати. Це те, що ми зараз і робимо», – пояснив Костенко.

Він додав, що наразі Сили оборони завдають РФ рекордних втрат у живій силі. Однак, наголошує нардеп, Росія ще має ресурси та людей для того, щоб продовжувати війну в Україні.

«І ворог не просто так б'є по нашим тилам. Тому що бачить, що йому складно щось зробити саме на полі бою. І тут наші Сили оборони, проводять асиметричні дії, щоб десь обманом, десь за допомогою технологій хоча б невеличкі тактичні перемоги, але робити. Це приносить свій результат в довгостроковій перспективі. Найголовніше, що ми знаємо, що однією обороною ти перемогу не здобудеш. І це факт, це аксіома військова», – наголосив Костенко.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий потужний пакет американської підтримки, який поєднуватиме санкції проти Росії та постачання озброєння Україні, може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на реальні кроки для завершення війни. На думку глави держави, відповідне рішення Конгресу США здатне створити можливості для деескалації вже до кінця 2026 року.