«Наші ракети досягнуть Європи»: Іран пригрозив ударами по базах США

Іранський депутат: у разі нового нападу війна вийде за межі Близького Сходу

Іран може завдати ударів по американських військових об'єктах у Європі, якщо США відновлять військову операцію проти республіки. Про це заявив депутат парламенту Ірану, колишній міністр закордонних справ Манучехр Моттакі, повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.

За словами політика, нещодавній наказ верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї про відповідь на будь-які загрози без географічних обмежень передбачає можливість ураження цілей далеко за межами Близького Сходу.

«Поза межами регіону – це означає місця, які використовуються проти нас. І якщо говорити про відсутність географічних обмежень, то так, це означає, що наші ракети досягнуть Європи», – заявив Моттакі.

Політик стверджує, що європейські країни також можуть опинитися серед цілей Тегерана, якщо дозволятимуть американським військовим використовувати свої території для операцій проти Ірану.

Зокрема, іранські представники згадували Велику Британію, Італію, Португалію та Німеччину. За словами Моттакі, військові об'єкти цих держав можуть розглядатися як інфраструктура, що допомагає Сполученим Штатам.

Хаменеї наказав військовим не обмежувати географію відповіді

31 жовтня верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї передав військовому командуванню нові стратегічні вказівки. Він зажадав забезпечити негайну та ефективну відповідь на будь-який новий напад на країну незалежно від географії.

За інформацією Al Jazeera, відповідне повідомлення оприлюднив офіс верховного лідера. У ньому йдеться про необхідність максимального стримування потенційних противників.

Також військовим доручили переглянути перелік потенційних цілей. До нього мають увійти матеріальні та нематеріальні об'єкти, які Іран пов'язує з інтересами США та Ізраїлю.

Заява пролунала на тлі побоювань щодо відновлення масштабних бойових дій. Вашингтон і Тегеран обмінюються погрозами, водночас посередники намагаються відновити переговорний процес. Зокрема, до дипломатичних зусиль долучилися Катар і Пакистан.

Чи можуть іранські ракети дістати до Європи

Окреме питання – реальні можливості іранського ракетного арсеналу. Протягом тривалого часу Тегеран декларував обмеження дальності своїх ракет приблизно до 2 тис. км. Така відстань дозволяє уражати цілі на Близькому Сході, але не охоплює більшу частину Західної Європи.

Як зазначає Radio Free Europe/Radio Liberty, іранські медіа після заяви Хаменеї почали обговорювати можливу зміну ракетної політики країни.

Водночас військовий аналітик Джеремі Бінні з компанії Janes застерігає від поспішних висновків. За його оцінкою, збільшити дальність польоту ракети можна шляхом зменшення маси бойової частини. Однак це не свідчить автоматично про ухвалення Тегераном рішення розширити дальність усіх своїх ракет.

Серед зразків іранського озброєння аналітик окремо виділяє ракету Khorramshahr. За оцінками, за певної конфігурації бойової частини її дальність може сягати 3 тис. км. Такий показник розширює потенційну зону ураження, але сам по собі не підтверджує можливості атакувати більшість країн Західної Європи.

Нагадаємо, у серпні «Главком» із посиланням на Financial Times повідомляв, що Іран розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах у Південно-Східній Європі. Серед потенційних цілей називали Болгарію та Кіпр.