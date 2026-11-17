Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження Кримського мосту та інші атаки, які російська сторона приписує Україні, не вплинуть на порядок денний запланованої зустрічі лідерів Росії, США та Китаю. Водночас він припустив, що ці удари можуть бути пов'язані з майбутніми переговорами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника російського диктатора.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали, чи може бути зв'язок між останніми атаками на російські об'єкти, зокрема Кримський міст, та тристороннім самітом у Китаї.

«Цього не можна виключати», – відповів речник Кремля.

Він додав, що бойові дії тривають, а російські військові завдають ударів по цілях, які, за його словами, пов'язані з українським військово-промисловим комплексом. Пєсков також повторив звинувачення на адресу України в так званих «терористичних атаках».

Водночас представник Кремля запевнив, що ситуація не змінить порядок денний переговорів трьох лідерів.

«Що стосується порядку денного зустрічі лідерів, то він, як і раніше, залишається незмінним. Ми на це сподіваємося», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, Кримський міст зазнав атак у ніч проти 16 та 17 листопада. Після повторного удару окупанти повідомили про пошкодження конструкцій переправи та тимчасове припинення руху. За даними російського Мінтрансу, фахівці оцінюють наслідки атак. Пєсков також заявив, що віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін доповів Путіну про ситуацію навколо мосту та подальші відновлювальні роботи.