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Зеленський зустрівся із Пелосі. Офіс президента розкрив подробиці перемовин

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із Пелосі. Офіс президента розкрив подробиці перемовин
У Вашингтоні Президент України зустрівся зі спікером Палати представників
фото: Офіс президента

Український гарант висловив сподівання на продовження міцної двопалатної та двопартійної підтримки України в Конгресі

У межах візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Ненсі Пелосі за лідерство в питанні надання Україні та українському народові підтримки в усіх можливих проявах.

«Щиро дякую вам за запрошення. Це великий привілей – бути тут, звертатися до Конгресу та всіх американців. Це велика честь для мене», – зазначив Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з  Ненсі Пелосі.

Український гарант висловив сподівання на продовження міцної двопалатної та двопартійної підтримки України в Конгресі, завдяки чому наша країна одержує таку необхідну військову, фінансову й гуманітарну допомогу.

Своєю чергою, Ненсі Пелосі зауважила, що це величезний привілей і гордість – вітати Президента Володимира Зеленського в Капітолії.

«Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться», – сказала вона.

Спікер Палати представників також привітала рішення Президента Джозефа Байдена про надання Україні ЗРК Patriot, додаткових HIMARS та іншої важливої військової допомоги.

Крім того, відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.

Зеленський зустрівся із Пелосі. Офіс президента розкрив подробиці перемовин фото 1

Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.

На зустрічі також ішлося про важливість визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Під час розмови з лідерами більшості та меншості Сенату Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливою є підтримка української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента Ненсі Пелосі США

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