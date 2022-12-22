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Конгрес США зустрів Зеленського гучними оплесками (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Конгрес США зустрів Зеленського гучними оплесками (відео)
Зеленський виступив у Конгресі США
фото із відкритих джерел

Зеленський розповів представникам Конгресу про Бахмут

Президент України Володимир Зеленський розпочав виступ перед Конгресом США у Вашингтоні. 

Зеленського привітали гучними та тривалими оплесками коли він зайшов до зали Конгресу.

За попередньою інформацією, під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський розповів про свою поїздку в Бахмут напередодні візиту у Вашингтон і порівняв українських солдатів з американськими у час II Світової війни.

Зеленський розповів представникам Конгресу про Бахмут, який знаходиться в окупації з травня. До того в місті жило 70 тисяч осіб.

«Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст. Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними. Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть. Коли хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 року. Хоробрі українські солдати роблять те саме», – розповів Зеленський.

Разом з тим президент передав конгресменам прапор України із Бахмута.

Конгрес США зустрів Зеленського гучними оплесками (відео) фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення.  З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.

Теги: прапор Володимир Зеленський президент Вашингтон відео Бахмут прапор України

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