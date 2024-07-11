Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні

Під час зустрічі Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Про це стало відомо з трансляції.

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

«І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе», – каже американський президент.

Байден запевнив, що США будуть з Україною «на кожному кроці». Зокрема, під час зустрічі Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва, однак не розповів, що саме до нього входитиме.

Як повідомляло AP, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Нагадаємо, лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.