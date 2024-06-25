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Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
Борзов пробув на посаді глави Вінницької області чотири роки
фото з відкритих джерел

Президент підписав указ про звільнення майже одразу після того, як відставку Борзова погодив Кабмін

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова. Про це йдеться в указі президента №380/2024.

«Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – зазначено в тексті указу.

Варто зазначити, що президент підписав указ про звільнення майже одразу після того, як відставку Борзова погодив Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Згодом очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов відреагував на новину про погодження Кабінету міністрів України щодо його звільнення з посади.

До слова, Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами. У 2020 році Зеленський призначив Борзова очільником Вінницької ОВА замість Владислава Скальського.

Народився у Вінниці 1980 року. Закінчив 35-ту школу на Вишеньці. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. Борзова багато вінничан знають ще з 2006 року, коли він займався підприємницькою діяльністю і створив команду «Вінницькі перці», яка стала популярною і вийшла на телеекрани країни. «Вінницькі перці» фактично були його стартапом. Пізніше Борзов став ще директором команди КВН «Збірна України».

У 2014 році Сергій Борзов отримав пропозицію працювати на держслужбі. Тоді він переїхав до Києва. Пізніше забрав до столиці і родину. Разом з дружиною Іриною Борзовою виховують двох доньок і сина.
В Сергія Борзова дві вищі освіти і шестирічний досвід державної на різних посадах в Державному управлінні справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність – управління суспільним розвитком. Кваліфікація – магістр управління суспільним розвитком.

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Теги: Вінниця Вінниччина Володимир Зеленський президент звільнення

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