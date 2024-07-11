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«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу
Президент України Володимир Зеленський виступив в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні
фото: Kevin Mohatt

Neue Zürcher Zeitung: Зеленський зажадав від США зняти заборони застосування зброї по Росії

Президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії. Про це пише Neue Zürcher Zeitung. Український лідер підкреслив, що його країна чекає на цей крок.

Зеленський зажадав від Байдена зняти всі обмеження, щоб мати можливість атакувати військові об'єкти на території Росії західною зброєю

«Президент Володимир Зеленський висловив невдоволення під час виступу в Інституті Рейгана у вівторок. Він вимагав від Байдена зняти всі обмеження, щоб мати можливість атакувати військові цілі на території Росії із західної зброї. Наскільки ефективними є такі «глибинні удари», показав обмежений дозвіл у прикордонному районі під Харковом», – йдеться у публікації.

«Ми чекаємо на цей крок», – зазначив президент України.

До слова, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії. Як пишуть ЗМІ, намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США «вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім».

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Теги: США Джозеф Байден НАТО саміт Володимир Зеленський Україна президент обмеження

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