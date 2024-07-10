Зеленський про нові Patriot від партнерів: «Дякуємо, але цього недостатньо»

Глава держави закликав союзників ухвалити серйозні кроки щодо систем ППО різних типів для України

Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним. Про це глава держави заявив в Інституті Рональда Рейгана.

«Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо», – підкреслив Зеленський.

Як приклад він навів останню атаку Росії на Київ, «який, здається, був добре захищений».

Зеленський зазначив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння.

«Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип», – закликав президент.

Нагадаємо, що лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

До слова, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом, а також створить нове військове командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ.