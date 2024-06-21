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США заборонили використання програмного забезпечення Kaspersky через загрозу нацбезпеці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США заборонили використання програмного забезпечення Kaspersky через загрозу нацбезпеці
Kaspersky – це російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення
фото з відкритих джерел

Після 20 липня Kaspersky не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією. Про це пише The Hill.

«Росія показала, що у неї є можливості і, щобільше, наміри використовувати такі російські компанії, як Kaspersky, для збору і використання особистої інформації американців», – заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Посадовиця додала, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі змогло заборонити Kaspersky відповідно до нових повноважень.

«Департамент зрештою вирішив, що, з огляду на наступальні кіберможливості російського уряду, що тривають, і здатність впливати на діяльність Касперського, ми маємо піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців та їхні особисті дані», – сказала Раймондо.

Після 20 липня Kaspersky не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього послуги будуть «деградувати».

Kaspersky – це російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів. Заснована 1997 року Євгеном Касперським, компанія має штаб-квартиру в Москві.

Останнім часом Kaspersky зіткнулася з низкою проблем, пов'язаних із можливими зв'язками з російським урядом. Ці зв'язки призвели до санкцій і заборон на використання продуктів компанії в деяких країнах, включно зі США.

Як повідомлялося, Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Kaspersky Lab.

Раніше російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур. В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, шо його антидроновий детектор призначений для державних організацій

До слова, Європейський парламент попросив членів свого підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому.

Теги: США санкції росія бізнес

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