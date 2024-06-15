Росія скликала Радбез ООН за день до Саміту миру: США пояснили мету

Росія ініціювала засідання Радбезу ООН за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру

Вашингтон звинуватив КНДР, Китай та Іран у підтримці Москви

Росія намагається використати Раду безпеки ООН, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від Саміту миру у Швейцарії. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на вчорашньому засіданні Радбезу.

«Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню (заява прозвучала 14 червня, – «Главком») зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе», – пояснив посадовець.

За його словами, Росія хоче, щоб світ повірив у те, що саме намагання України захистити себе є справжньою перепоною на шляху до миру.

При цьому РФ намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН, зазначив заступник постпреда США. Він нагадав, що РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами. Крім того, РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи в країни безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

Також, додав Вуд, значну роль у підтримці РФ грає Китай, оскільки постачає країні-агресорці значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет. Ці матеріали заповнюють критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії.

«Ми закликаємо всі країни припинити військову співпрацю з Росією, яка підтримує її агресивну війну проти України», – сказав дипломат.

На його думку, участь міжнародного співтовариства у майбутньому Саміті з питань миру в Україні, який прийматиме Швейцарія, матиме вирішальне значення для підтримання міжнародного миру і безпеки.

Між тим, представник Китаю при ООН заявив, що США поширюють брехню про те, що Пекін підтримує війну. Китайський дипломат запевнив, що його країна не надавала летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролювала товари подвійного призначення.

За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам Світової організації торгівлі (СОТ).

Водночас заступник постпреда Китаю Ген Шуан закликав США припинити вводити односторонні санкції проти китайських підприємств.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.