Нові Patriot і не тільки: партнери анонсували значне зміцнення ППО України

Одну ЗРК Patriot Україні нададуть США, ще дві – Німеччина та Румунія, а ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами

Київ отримає від союзників ще чотири ЗРК Patriot та одну систему Samp-T

Лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Одну ЗРК Patriot нададуть США, ще дві – Німеччина та Румунія, а ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Водночас Італія передасть Україні систему Samp-T.

«Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони», – йдеться в заяві.

США разом із партнерами працюють над тим, щоб цьогоріч надати Україні ще десятки стратегічних систем ППО. Так, у наступні місяці Україна має отримати Nasams, Hawk, Iris-T та Gepard. Кілька членів НАТО, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія та Велика Британія продовжать грати важливу роль у передачі цих систем Україні, а інші партнери допомагатимуть у забезпеченні ракетами-перехоплювачами.

Також зазначається, що США здійснять перерозподіл у передачі ракет для систем ППО іншим країнам на користь України. Це дозволить надати ЗСУ сотні ракет впродовж наступного року.

Нагадаємо, що НАТО потребуватиме додатково від 35 до 50 бригад для захисту від нападу з боку Росії. Про це пише Reuters, посилаючись на власне військове джерело. Наголошується, що Північноатлантичний альянс розробляє оновлені військові плани з огляду на досвід війни в Україні.

До слова, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.