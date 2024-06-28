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Дебати, які програла Америка

Геополітика
Микола Сірук
glavcom.ua
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Дебати, які програла Америка
колаж: glavcom.ua

Обрі Джюєтт: Якщо Трамп переможе, це може стати проблемою для України

Світові масмедіа були абсолютною єдиними в тому, що перші президентські дебати, які ініціював президент Джо Байден раніше ніж це зазвичай передбачалось, були для нього провальними. «Нестерпні результати дебатів Байдена проти Трампа були одними з найгірших в президентській історії – якщо не найгіршими», -  підкреслює Sky news

А інше видання Bloomberg, зазначає, що «Президент Джо Байден зробив ставку на те, що дебати з Дональдом Трампом сприятимуть його млявій кампанії з переобрання і його ставка провалилася». Тим часом стратег Демократичної партії Терин Бонд справедливо зауважила в коментарі : «У нас на дебатах є засуджений злочинець, і людина з психічним занепадом, і як результат Америка та «виборці програли дебати». І водночас вона висловила побажання, щоб Байден переглянув свій виступ на дебатах і оголосив про вихід з президентських перегонів.

«Главком» звернувся до помічника директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетта з проханням прокоментувати дебати і  подальший можливий розвитоу подій на президентських перегонах у США.  Чи може Байден виправити ситуацію до других дебатів і хто міг би замінити його у гонці з Трампом?

Обрі Джюетт
Американський політолог

Трамп був явним переможцем у цих дебатах. Опитування одразу після ефіру показало, що 2/3 глядачів назвало Трампа переможцем. Майже всі політичні оглядачі, репортери та експерти вважають, що Байден погано виступив. Ще одною явною ознакою цього є паніка серед багатьох прихильників Демократичної партії, які також поділяють цю думку,  дехто навіть закликав президента оголосити, що він не йтим4 на переобрання, і дозволить комусь іншому замінити себе як кандидата.

«У Байдена було одне головне завдання – запевнити виборців, що він не надто старий…»

У Байдена було одне головне завдання – запевнити виборців, що він не надто старий, щоб служити на другий термін. Однак його дії були прямо протилежними. Байден виглядав старим. Його голос був слабким і хрипким, здавалося, що він не володіє ситуацією, кілька разів він втрачав хід думок, він не нападав на Трампа так часто чи ефективно, як Трамп на нього, він упустив кілька нагод, щоб продемонструвати себе сильнішим, наприклад, щодо права жінок на аборт. Байден кілька разів дозволив Трампу порушити проблеми, які йому шкодять, і навіть коли він не говорив, то часто видавався дезорієнтованим або розгубленим.

У ході дебатів Байден справді дещо виправив ситуацію, але не настільки, щоб подолати відчуття, що він надто старий і розгублений і що його не вистачить ще на чотири роки президентства.

Найгіршим моментом для Байдена було те, що він, здавалося, розгубився і сказав: «Ми нарешті перемогли Medicare», що не мало сенсу, оскільки Medicare — це популярна державна програма медичного страхування для людей похилого віку.

Трамп же робив обурливі заяви та часто вигадував факти або просто брехав. Він більш ефективно атакував Байдена у питаннях економіки та імміграції, зазначив, що Байден здається занадто старим і відстороненим, щоб бути президентом. Найкраща репліка Трампа прозвучала після ще однієї неоднозначної відповіді Байдена, коли Трамп сказав: «Я справді не знаю, що він (Байден) сказав у кінці цього речення. Я також не думаю, що він знає, що сказав».

Єдина невелика користь для Байдена полягає в тому, що ці дебати відбулися набагато раніше передвиборчої кампанії, ніж попередні президентські дебати, і він, можливо, встигне відновитися, запустивши ефективну рекламу та продемонструвавши, що він все ще може проводити енергійну кампанію та досягти кращих результатів у других запланованих дебатах (відомо, що Рональд Рейган погано виступив у своїх перших дебатах проти Уолтера Мондейла, балотуючись на переобрання ще в 1984 році, і здавався надто старим і відстороненим, але потім Рейган дуже сильно виступив під час других дебатів і здавався енергійним і впевненим, і, зрештою, легко домігся переобрання). Звичайно, можливо, що Трамп вирішить не проводити дебати вдруге, оскільки він так явно виграв перші, і це позбавить Байдена шансів реабвлітуватися.

Буде дуже важко замінити Байдена як кандидата від Демократичної партії в цей пізній період виборів, якщо він не піде у відставку добровільно. Згідно з правилами Демократичної партії, Байден уже забезпечив номінацію, отримавши майже всіх делегатів на праймеріз і партійних зборах штату. Його «віртуально» виберуть як кандидата на початку серпня (щоб вкластися в крайні терміни, щоб його ім’я було включено до голосування в кількох штатах), а потім у серпні його публічно висуватимуть на національному з’їзді Демократичної партії. Наразі Байден не давав жодних ознак того, що добровільно піде у відставку. Навіть якби він це зробив, не ясно, чи зможе інший кандидат перемогти Трампа, оскільки більшість інших провідних претендентів (таких як віце-президент Камала Гарріс або губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом) також відстають від Трампа, згідно з більшістю опитувань.

Протягом наступного тижня ми побачимо, що покажуть опитування, але я підозрюю, що Трамп збільшить свою перевагу на національному рівні та у важливих штатах, які вирішуватимуть президентські вибори в США. Перед дебатами Трамп мав невелику перевагу в національному народному голосуванні та невелику перевагу в більшості конкурентних штатів. Після дебатів, я думаю, що Трамп, швидше за все, збільшить свою перевагу в загальному заліку та в цих конкурентних штатах. Якщо Байден не зможе значно посилитися (або якщо Трамп не зробить серйозної помилки), схоже, що Трамп на шляху до ще одного президентського терміну.

«Для українських американців найкращою стратегією було б проголосувати за Байдена»

Якщо Трамп переможе, це може стати проблемою для України у боротьбі з Росією. Здається, що Байден більше підтримує Україну, з точки зору постачання грошей і зброї, а також у своїх публічних заявах. Трамп більш позитивно говорив про Путіна та Росію, і схоже, що підтримка України може зменшитися, якщо Трампа оберуть (зокрема, якщо республіканці візьмуть під контроль Конгрес США).

Для українських американців найкращою стратегією було б проголосувати за Байдена, якщо вони хочуть підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

Микола Сірук, «Главком»

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Теги: США Дональд Трамп Джозеф Байден вибори президент

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