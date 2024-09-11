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Зеленський зустрівся з Блінкеном та Ламмі: перші деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Блінкеном та Ламмі: перші деталі
Глава держави також відзначив участь США та Великої Британії в першому Саміті миру
фото: Офіс президента

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони

Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, глава держави наголосив на важливості цього сигналу – стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

«Насамперед я хотів би дуже подякувати за велику підтримку нашої країни Президентові Джозефу Байдену та Конгресу – за двопартійну підтримку. Також ми дуже вдячні Сполученому Королівству за вашу підтримку й лідерство у багатьох безпекових питаннях. Обидві ваші країни є лідерами з підтримки України із самого початку повномасштабної війни», – сказав  Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

Також під час зустрічі обговорили перспективи співпраці у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Глава держави зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України.

Крім того, Зеленський подякував Ентоні Блінкену за ухвалений напередодні черговий санкційний пакет проти Ірану у зв’язку з постачанням балістичних ракет Росії.

Президент також відзначив результативну оборонну співпрацю з Великою Британією, що дає нашим воїнам змогу захищати Україну на землі та на морі. Глава держави висловив подяку за новий оборонний пакет, оголошений під час засідання у форматі «Рамштайн» минулого тижня.

Зеленський і Ламмі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нової двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Президент наголосив на важливості посилення санкційного тиску Великої Британії на РФ та її сателітів. Зокрема, він подякував за запровадження нових санкцій проти Ірану та російського тіньового флоту й повітряно-космічних сил.

Глава держави також відзначив участь США та Великої Британії в першому Саміті миру. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до другого Саміту, який є дуже важливим майданчиком для відновлення справедливого миру для України.

«Сторони обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї»,  – додали в пресслужюі президента.

Нагадаємо, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи на четвертого саміту міжнародної Кримської платформи розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру.

Раніше речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

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Теги: політика Володимир Зеленський президент Офіс президента Ентоні Блінкен

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