На фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син визначного політика-дисидента

Микола Лупиніс загинув від важких поранень

На війні за незалежність України загинув сержант Микола Лупиніс – військовослужбовець ЗСУ, активіст УНА-УНСО, син визначного політичного діяча-УНСОвця, дисидента і політв’язня радянських часів Анатолія Лупиноса. Про загибель Лупиноса-молодшого 4 вересня повідомив один із колишніх лідерів УНА-УНСО, військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур, позивний Тополя.

«Загинув від важких поранень Микола Лупиніс – Воїн, Унсовець, Українець! Його батько Анатолій Лупиніс боровся за незалежність України, пройшов через мордовські табори, тюрми і психлікарні КГБ, а син з 2015 року був в лавах Збройних сил України! «Дядя Коля», що ж так рано ти покликав до себе Миколу? Зустрічай свого сина! Він продовжив твою справу, любив Україну і загинув в боротьбі за її Волю!», – написав Тополя у Facebook.

Визначний політичний діяч-УНСОвець, дисидент і політв’язень радянських часів Анатолій Лупиніс фото: Ігор Мазур, Facebook

У грудні 2023 року мінометник Микола Лупиніс дав велике інтерв’ю , коли перебував на лікуванні після поранення руки.

Тоді він розповідав, що Революцію Гідності і початок війни 2014 року зустрів на останньому курсі університету – волонтерив, працював журналістом. На початку 2015 року разом зі старшим братом Іваном вони поїхали до навчального центру, де в цей час створювалося добровольче формування УНСО. Згодом Іван вирушив на схід, і Микола також підписав контракт зі Збройними силами. Вивчився на мінометника, за цією спеціальністю служить і досі. Воював на Луганщині й Донеччині.

«Я дуже радію тому, що в мене є можливість захищати Україну. Мене завжди оточували герої. Батько – борець за незалежність, друзі-унсовці – учасники воєн та революцій, акції «Україна без Кучми»… А я малий був, не міг брати участь у тих подіях. Думав: ось вони – герої, а я – так собі, тиняюся біля них. Але коли почалася Революція Гідності, війна, я зрозумів, що все-таки нашому поколінню теж випадає доля боротьби за незалежну Україну. І я радію, що можу взяти в цьому участь.

Так, звісно, це важке випробування для нашого суспільства. Але зараз гартується українська нація, український народ. Високою ціною, ціною найкращих людей. Я жодної секунди не сумніваюся, що ми переможемо. Але чи оцінять це українці, які лишаться живими й будуть відновлювати державу з руїн? Ось у цьому я сумніваюся…», – казав Лупиніс-молодший.

У День Незалежності України, 24 серпня, Микола Лупиніс написав останній пост у мережі.

«Наші батьки нам здобули Незалежність, ми ж своїм дітям маємо здобути Волю!», – йдеться у дописі захисника України.

Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо про трагічну смерть військовослужбовиці та активістки Наталі Кузнєцової з позивним Іранка. Її коханий чоловік загинув під Бахмутом.