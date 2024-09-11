Саміт Кримської платформи: головні тези та заяви світових лідерів

Під час виступу президент заявив, що план перемоги у війні проти Росії спочатку планує обговорити з президентом США Джо Байденом

Сьогодні, 11 вересня, у Києві пройшов четвертий Саміт Кримської платформи. До четвертого саміту міжнародної Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу президент заявив, що план перемоги у війні проти Росії спочатку планує обговорити з президентом США Джо Байденом. Також на Саміті Хорватія та Латвія анонсували новий пакет військової допомоги. До заходу долучилися понад 60 учасників. Це президенти, прем'єр-міністри та інші високопосадовці.

План перемоги

Президент України Володимир Зеленський розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру. «Щодо плану перемоги – буду послідовним і спочатку обговорю його із президентом Байденом, тому що він у більшості залежить від підтримки США та інших партнерів. Це план – серйозне посилення України і, на мою думку, буде мати і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну» , – зазначив глава держави.

Він додав, що всі розуміють, що є певний обсяг впливу та допомоги «тому зрозуміло, чому я саме в такому порядку буду це робити»

«Мирний план – це план посилення України і на мою думку, він буде мати і психологічний, політичний та військовий вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Він буде обовʼязково презентований до другого Саміту миру, аби примусити росію до дипломатичного закінчення війни», – наголосив Зеленський.

Заяви Блінкена

На думку держсекретаря США, російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, тому що відкрито говорить про відновлення Російської імперії. «Крим – це те, за що борються українці. Вони борються за невід'ємне право визначати своє майбутнє, за повагу до прав і свобод, за територіальну цілісність – це те, що прописано у Статуті ООН», – заявив Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, псевдовибори в Криму, примусове вивезення дітей з півострова, незаконне затримання проукраїнських активістів, нав'язування російської мови, культури та релігії є шаблоном того, що робить РФ з будь-якою окупованою нею частиною української держави.

Крім того, держсекретар США наголосив на успіхах України у пошкодженні третини Військово-морських сил Росії, а також створенні зернового коридору.

Пакети допомоги

Під час Саміту Хорватія оголосила 11-й пакет військової допомоги. «Ми обговорили і спільне виробництво, зокрема, машин для розмінування. Для нас важливо ваше лідерство в цьому напрямку в розмінуванні. Ми пам'ятаємо, що перша міжнародна конференція з питань гуманітарного розмінування відбулась торік саме в Хорватії», – зазначив глава української держави.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зазначив, що його країна підтримує Україну у відбудові енергетичного сектору, впроваджуючи хорватські новітні здобутки у розмінуванні. «Це величезне завдання. І тому ми приймали минулоріч першу міжнародну конференцію донорів щодо розмінування. І я хотів би повторити про хорватську дружбу, партнерство та повагу до вашого президента і до українців. І ви можете розраховувати на Хорватію у всіх питаннях, які постають перед вами сьогодні», – наголосив він.

Допомагає Україні й Латвія, яка під час заходу оголосила 30-й пакет військової допомоги.

«Ми тут, аби підтвердити Крим – це Україна. Ми тут, аби підтвердити – Україна переможе і Росія програє у цій жахливій війні. Латвія продовжить підтримувати Україну. Цього і наступного року Латвія планує виділити на підтримку України 0,25% ВВП. Сьогодні ми представляємо 30-й пакет військової допомоги на цей рік. Він включатиме військове спорядження... дрони», – заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

У свою чергу президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що його країна ніколи не визнає окупацію Криму. «Сьогодні ми тут, аби допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію і незаконну анексію Криму й інших українських територій. Ми завжди будемо вимагати, щоб Росія почала поважати міжнародне право, зупинила переслідування населення на окупованих територіях, включно з кримськими татарами», – заявив він.

Науседа також наголосив на тому, що колоніальна політика Росії в Криму передбачає жорстке обмеження прав мешканців півострова, зокрема, корінного народу України – кримських татар. «Литва закликає Росію до негайного звільнення всіх українських громадян та територій», – заявив президент Литовської Республіки.

Заяви Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у своєму відеозверненні до учасників Саміту, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар – головний пріоритет зовнішньої політики Турецької Республіки. «Ми щиро прагнемо, щоб війна завершилася справедливим і довготривалим миром, заснованим на суверенітеті, територіальній цілісності та незалежності України», – додав він.

За словами Ердогана, кримськотатарський народ має право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

Також він згадав про звільнення у червні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла після майже 3 років російського ув'язнення. Президент Турецької Республіки сподівається на якнайшвидше звільнення усіх незаконно затриманих кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових.

Підтримка партнерів

Албанія

«Рішучість та хоробрість українського народу, а також боротьба Збройних сил України слугують натхненням для всіх нас. Захищаючи свою країну від неспровокованого нападу, ви сприяєте безпеці всього європейського континенту. Ви перебуваєте на передовій і свідчите, наскільки важливі питання свободи, демократії, та наскільки всі ми піддаємося ризикам, якщо не досягнемо успіху у вашій боротьбі», – заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Він додав, що позиція його країни — непохитна у питанні протистояння незаконній агресивній війні Росії проти України. І такою ця позиція залишиться й в майбутньому.

Японія

«Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. У червні цього року я взяв участь у Глобальному саміті миру, який відбувся у Швейцарії, де я наголосив на важливості досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, щоб привести всю міжнародну спільноту до світу співпраці, а не розколу» –повідомив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Канада

«Організація Об'єднаних Націй задокументувала 104 випадки насильницьких зникнень з Криму. Повідомляється, що незаконно затримані жителі Криму були переведені до російської тюремної системи, а в консульських візитах їм було відмовлено», – наголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, стійкість українців надихає. Трюдо згадав, що Канада — перша країна, що визнала Україну як вільну незалежну державу, і буде надалі твердо стояти на захисті її незалежності.

Італія

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила визнання півострова як частини РФ та назвала цю позицію "підігруванням російській пропаганді". Вона закликала боротися з російським впливом в західних ЗМІ. «Під час головування Італії у G7 ми продовжимо робити все, щоб закінчити війну, щоб Україна змогла піти шляхом процвітання», – заявила Мелоні.

Вона також закликала інші країни долучитися до Конференції з відновлення України в Італії у 2025 році.

Молдова

Як заявив голова парламенту Молдови Ігор Гросу, РФ веде гібридну війну проти громадян його країни. Він додав, що Молдова хоче бути в Євросоюзі. Водночас Гросу зазначив, що його країна приєднується до ініціатив з повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей, створення реєстру збитків, притягнення до відповідальності усіх, хто причетний до геноциду в Україні.

Чехія

Голова Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл згадав, що Саміт розпочався з відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який є підказкою, як ставитись до сьогодення.

«Ми розуміємо ситуацію в Україні, ми знали що таке окупація. Чеська Республіка ніколи не визнає спробу анексії Криму чи зазіхань на територію України», – сказав він. Вистрчіл подякував всім країнам, які підтримали ініціативу Чехії про постачання Україні боєприпасів.

Європейська Рада

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що війна в Україні розпочалася з окупації півострова 2014 року. Він наголосив, що Євросоюз поважає суверенітет, територіальну цілісність України, закликає дотриматися норм міжнародного права та додав, що ЄС продовжить надавати українцям усебічну допомогу.

«Шановні українці, ЄС – ваш дім, і ось чому: ми сповнені рішучості підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно, надаючи більше військової, фінансової та політичної допомоги», – сказав Мішель. Він додав, що обов’язок Євросоюзу – стати на бік українців в їхній боротьбі.

Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини, сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції на саміті Кримської платформи заявив, що розвідки країн-партнерів отримали інформацію щодо отримання Росією іранських ракет. Наразі цією інформацією володіє й Україна.