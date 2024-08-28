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Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році
фото з відкритих джерел

Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі

Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Про це він сказав у вечірньому зверненні 28 серпня.

«Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити. І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту», – сказав Зеленський.

Президент додав, що всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки пропонує присвятити перший урок в новому навчальному році темі вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Також у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

До слова, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання.

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Теги: незалежність Володимир Зеленський навчання влада суверенітет

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