Президент Литви приїхав до Києва: яка мета візиту

Президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським

Президент Литви зазначив, що «радий повернутися та зустрітися з дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною»

Президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши на важливості військової та економічної підтримки для захисту суверенітету України.

«Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися та зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною», – написав Науседа у X.

«Надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності», – зазначив президент Литви.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024

Нагадаємо, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

Литва, відповідно до запитів України, вже передала 155-мм боєприпаси, бронетранспортери M577, антидронові системи, зимове обладнання та одяг, боєприпаси для протитанкових гранатометів «Carl Gustaf», системи дистанційного підриву RISE-1, генератори та частини для легкого штурмового літака L-39ZA «Albatros».

До слова, у серпні до Києва з візитом приїжджала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.



