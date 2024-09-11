В Україну прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович: перші деталі візиту

Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні

Прем’єр-міністр Хорватії у Києві вже взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня прибув до Києва з неоголошеним робочим візитом. Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні. Про це повідомляє HRT.

Прем’єр-міністр у Києві вже взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Також Пленкович зустрівся із головою української держави та його дружиною.

Пленкович зустрівся із головою української держави Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською фото: HRT Vijesti

Під час перебування в Києві Пленкович також проведе зустріч, зокрема, з головою Верховної Ради Русланом Штефанчуком і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Разом з делегацією прем'єр-міністр візьме участь у засіданні Кримської платформи. Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України, будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні України.

Під час візиту буде презентовано новий пакет двосторонньої допомоги Хорватії Україні.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Про це повідомив кореспондент Державного департаменту Шона Тандома.

Сьогодні до України з візитом завітали президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

Як повідомлялося. сьогодні 11 вересня, заплановано проведення проведення саміту «Кримської платформи»

За словами постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем.