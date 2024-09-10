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Стало відомо, навіщо держсекретар США та глава МЗС Британії їдуть до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, навіщо держсекретар США та глава МЗС Британії їдуть до Києва
Україна незабаром може отримати дозвіл на удари ракетами Atacms вглиб РФ
фото з відкритих джерел

Цього тижня до Києва із робочим візитом прибудуть очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі та держсек США Ентоні Блінкен

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен їдуть до України, аби підтвердити дозвіл ЗСУ завдавати ударів ракетами Atacms по Російській Федерації. Про це заявив голова Комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол в інтерв’ю Джуліас Бруфке.

«Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб, по суті, сказати їм, що вони дозволять їм (завдати удару по Росії з Atacms – ред.)», – написала Джуліас Бруфке, цитуючи Маккола.

Нагадаємо, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: Ентоні Блінкен Велика Британія МЗС війна росія ЗСУ

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