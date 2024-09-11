Головна Світ Політика
search button user button menu button

США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
Зеленський заявив, що під час зустрічі з Байденом на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь
фото: Офіс президента

Партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ

Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агенство, під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі планували натиснути на Зеленського і його команду. Вони хотіли отримати від нього довгостроковий план на наступний рік. За даними джерел видання, партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ. 

За даними Bloomberg, цього тижня не очікується значних змін в обмеженнях. Однак президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер зустрінуться у Вашингтоні для того, щоб обговорити це питання.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи на четвертого саміту міжнародної Кримської платформи розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру.

Раніше речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

Читайте також:

Теги: США зброя Володимир Зеленський ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Твердження, що «Рамштайн» це дрібна формальність – помилка. Інакше президент би туди не поїхав»
«Рамштайн» – це формальність? Як ми домовляємось про зброю для України
7 вересня, 17:02
Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
14 серпня, 09:40
Філ Донаг'ю був творцем формату денного ток-шоу з безпосередньою участю глядачів у залі
Помер американський журналіст Філ Донаг'ю, який вів телемости СССР-США
19 серпня, 18:36
США є «новою секретною юрисдикцією» і замінила Швейцарію
Швейцарія поступово втрачає свій особливий статус – роз'яснення The Banker
16 серпня, 06:00
Сили оборони вдарили по ЗРК С-300 ворога в Ростовській області – Генштаб
Сили оборони вдарили по ЗРК С-300 ворога в Ростовській області – Генштаб
21 серпня, 09:31
За словами представниці Пентагону, лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі
Україна втратила винищувач F-16: реакція Пентагону
30 серпня, 10:13
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
29 серпня, 18:04
Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну «всіх на всіх»
Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях
5 вересня, 12:59
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
Сьогодні, 18:57

Політика

США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Журнал Time показав нову обкладинку після дебатів Трампа та Гарріс (фото)
Журнал Time показав нову обкладинку після дебатів Трампа та Гарріс (фото)
Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів
Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
37K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
9543
Скільки отримують чиновники? Керівниця Нацагентства з держслужби розповіла, як працює нова система оплати праці
4951
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua