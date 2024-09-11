США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg

Зеленський заявив, що під час зустрічі з Байденом на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь

Партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ

Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агенство, під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі планували натиснути на Зеленського і його команду. Вони хотіли отримати від нього довгостроковий план на наступний рік. За даними джерел видання, партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ.

За даними Bloomberg, цього тижня не очікується значних змін в обмеженнях. Однак президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер зустрінуться у Вашингтоні для того, щоб обговорити це питання.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи на четвертого саміту міжнародної Кримської платформи розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру.

Раніше речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною.