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Міністр внутрішніх справ Клименко анонсував формування нових бригад «Гвардії наступу»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр внутрішніх справ Клименко анонсував формування нових бригад «Гвардії наступу»
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
фото з відкритих джерел

Ігор Клименко заявив, що вісім бригад «Гвардії наступу» повністю сформовані й ще будуть формуватися нові

 

Україна вже повністю сформувала вісім бригад «Гвардії наступ». Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості… Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів», – розповів Клименко.

Клименко стверджує, що кожна з цих бригад має взаємодіяти з Силами оборони та брати участь у наступальних штурмових діях під час військових операцій.

«Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку», – наголосив міністр.

Очільник МВС не назвав загальну кількість бригад, оскільки вважає це питання безпечним, проте він зазначив, що теоретично це число можна обчислити.

Відповідаючи на запитання про те, чи перебувають уже бригади «Гвардії наступу» під командуванням Сил оборони, міністр відповів: «Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання».

На початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Азов» формували в Національній гвардії, «Лють» – у Національній поліції, «Сталевий кордон» – у Прикордонній службі.

Набір у 8 бригад тривав до 1 квітня. На 30 березня було подано понад 35 тисяч заявок. Прийом заявок вирішили продовжити.

Згодом стало відомо, що у «Гвардії наступу» з’явиться дев’ята бригада – «Хартія», вона також формується у складі Національної гвардії України.

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Теги: міністр навчання Україна кордон Ігор Клименко наступ контрнаступ

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