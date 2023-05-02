«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян

На хвилі пліток про скорий контрнаступ ЗСУ, українці вирішили висміяти росіян та їхнє нерозуміння української мови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться зненацька. Слово, зрозуміле для українців, викликало істерику в росіян та змусило їх шукати, де ж той Ненацьк взагалі знаходиться. Українці не змогли втриматися та створили величезну кількість «фотожаб».

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Користувачі мережі створили пояснення для росіян: мовляв, контрнаступ почнеться «не за баром», а «з Ненацька», тому дуже важливо не переплутати. Згадали і про місто-фортецю Бар, щоб окупанти зовсім не заплуталися.

Так українці пожартували на тему того, що окупанти не розуміють значення слів незабаром та зненацька – от і плутають їх з неіснуючими населеними пунктами.

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На цьому жарти не скінчилися. Користувачі соцмереж спародіювали офіційні повідомлення представників української влади та розмістили їх в мережі, наче наступ і справді почався з українського містечка Ненацьк, щоб заплутати росіян.

Виявилося, що «контрнаступ ЗСУ» розпочався одразу в декількох «містах»: українці ввічливо направили окупантів в місто Раптово, селище міського типу Бозна та село Куди. Пожартували, що там також «щось відбувається» – загалом, висміяли типові повідомлення в російських пропагандистських пабліках.

Для того, щоб росіяни точно не заплуталися в «населених пунктах» України, користувачі навіть намалювали зрозумілу карту: от тут, мовляв, знаходиться дивовижний Ненацьк.

фото: Олексій Ігнатенко

Також українці здивувалися, що контрнаступ чомусь почався не з Несподіванки.

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Росіяни так і не дізналися, де ж той загадковий Ненацьк. Тому вигадливі користувачі навіть створили дорожній вказівник для окупантів, щоб ті легше знайшли Ненацьк.

Українці вдало висміяли росіян. Соціальні мережі продовжують наповнюватися жартами та мемами, поки ЗСУ вже нищать окупантів у Ненацьку.

Нагадаємо, що 19 квітня мешканці Києва бачили в небі незвичайний спалах. Соцмережі зарясніли мемами про прибульців, допомогу з Марса та потужну українську ППО, яка збиває навіть НЛО.