Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
Росіяни очікують початок контрнаступу з українського міста «Ненацьк»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На хвилі пліток про скорий контрнаступ ЗСУ, українці вирішили висміяти росіян та їхнє нерозуміння української мови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться зненацька. Слово, зрозуміле для українців, викликало істерику в росіян та змусило їх шукати, де ж той Ненацьк взагалі знаходиться. Українці не змогли втриматися та створили величезну кількість «фотожаб».

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 1

Користувачі мережі створили пояснення для росіян: мовляв, контрнаступ почнеться «не за баром», а «з Ненацька», тому дуже важливо не переплутати. Згадали і про місто-фортецю Бар, щоб окупанти зовсім не заплуталися.

Так українці пожартували на тему того, що окупанти не розуміють значення слів незабаром та зненацька – от і плутають їх з неіснуючими населеними пунктами.

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 2

На цьому жарти не скінчилися. Користувачі соцмереж спародіювали офіційні повідомлення представників української влади та розмістили їх в мережі, наче наступ і справді почався з українського містечка Ненацьк, щоб заплутати росіян.

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 3

Виявилося, що «контрнаступ ЗСУ» розпочався одразу в декількох «містах»: українці ввічливо направили окупантів в місто Раптово, селище міського типу Бозна та село Куди. Пожартували, що там також «щось відбувається» – загалом, висміяли типові повідомлення в російських пропагандистських пабліках.

Для того, щоб росіяни точно не заплуталися в «населених пунктах» України, користувачі навіть намалювали зрозумілу карту: от тут, мовляв, знаходиться дивовижний Ненацьк.

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 4
фото: Олексій Ігнатенко
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 5

Також українці здивувалися, що контрнаступ чомусь почався не з Несподіванки. 

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 6

Росіяни так і не дізналися, де ж той загадковий Ненацьк. Тому вигадливі користувачі навіть створили дорожній вказівник для окупантів, щоб ті легше знайшли Ненацьк.

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян фото 7

Українці вдало висміяли росіян. Соціальні мережі продовжують наповнюватися жартами та мемами, поки ЗСУ вже нищать окупантів у Ненацьку.

Нагадаємо, що 19 квітня мешканці Києва бачили в небі незвичайний спалах. Соцмережі зарясніли мемами про прибульців, допомогу з Марса та потужну українську ППО, яка збиває навіть НЛО. 

Теги: українці соціальні мережі мем

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що у росіян є проблеми з логістикою
Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
Сьогодні, 09:18
Рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році
Скільки українців опинилося за межею бідності через війну: деталі
Вчора, 00:41
Кожен живе у своєму інформаційному просторі
Українці потрапили у пастку інформаційних бульбашок. Що робити
24 квiтня, 17:42
У Польщі знайдено мертвими українське подружжя
У Польщі знайдено мертвими українське подружжя
20 квiтня, 08:37
У результаті обстрілу храму поранено двох людей
Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені
16 квiтня, 13:58
УПЦ МП вважає Ломаченка православним воїном
Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу
15 квiтня, 20:23
Путініст Пореченков каже, що переписується з українцями та пояснив, чому не йде на фронт
Путініст Пореченков каже, що переписується з українцями та пояснив, чому не йде на фронт
14 квiтня, 14:22
«В моїй Україні сотні хлопців без ніг не можуть вже більше ніж півроку отримати протези…»
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
12 квiтня, 13:00
Вартість консультації становить 200 грн
Helsi запустив сервіс термінових онлайн консультацій: як це працює
3 квiтня, 19:26

Суспільство

«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Тараса Савчука
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Тараса Савчука
Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня
Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Мін'юст хоче привчити в’язнів СІЗО читати сайти влади та ЗМІ: послуга буде платною
Мін'юст хоче привчити в’язнів СІЗО читати сайти влади та ЗМІ: послуга буде платною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
6133
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
4187
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
3736
Деруни за 300 грн: українці обговорюють ціни в Буковелі
3440
Віч-на-віч з «вагнерівцями». Ексклюзив із колонії, де утримують полонених
2877
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту