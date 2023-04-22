Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість

Українські військові отримають від Лісабона броньовані аварійно-рятувальні та медичні машини

Португалія відправить на потреби Збройних сил України п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас у Twitter.

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Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – три типу M113 і дві типу M577», – написала посадовиця.

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Нагадаємо, що в березні Португалія спорядила Україну трьома бойовими танками Leopard 2A6.

До слова, наприкінці січня Португалія оголосила про пакет військової допомоги Україні, у який входять 14 бронетранспортерів M113, вісім електрогенераторів великої потужності і додаткові 120-мм боєприпаси.