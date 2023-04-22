Головна Світ Політика
search button user button menu button

Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
Бронетранспортер М113
фото: Мілітарний

Українські військові отримають від Лісабона броньовані аварійно-рятувальні та медичні машини

Португалія відправить на потреби Збройних сил України п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас у Twitter.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – три типу M113 і дві типу M577», – написала посадовиця.

Нагадаємо, що в березні Португалія спорядила  Україну трьома бойовими танками Leopard 2A6.

До слова, наприкінці січня Португалія оголосила про пакет військової допомоги Україні, у який входять 14 бронетранспортерів M113, вісім електрогенераторів великої потужності і додаткові 120-мм боєприпаси.

Теги: Португалія озброєння допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Javelin – ефективна протитанкова зброя
Пентагон виділив $215 млн на прискорення поставок Javelin і Stinger Україні
15 квiтня, 07:15
Проєкт передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
20 квiтня, 22:16
Міський голова переконаний, що росіяни все ще не передумали захопити столицю України
Кличко розповів, як Київ готується до ймовірної атаки ворога
20 квiтня, 08:13

Політика

Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ
Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ
Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
18K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
15K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
15K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
8246
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту