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Президент відзначив державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент відзначив державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку (відео)
Зеленський: Я особисто дякую вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзвʼязку
фото: скриншот з відео

Президент звернувся до воїнів Держспецзвʼязку: Дякую за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави

Сьогодні, 26 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку. Напередодні був ваш професійний, день вашої служби. Ми дякуємо вам, я особисто дякую вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзвʼязку. Я дякую за відновлення комунікацій у зоні бойових дій і на прифронтових територіях. Дякую за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави. Дякуємо за те, що ви обрали Україну та боретеся саме за неї», – наголосив президент.

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Зеленський додав: «І памʼятаємо кожного й кожну, хто своє життя віддав у боях заради того, щоб Україна жила».

Нагадаємо, що 25 травня відзначається День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Дату для свята обрали не випадково, адже цього дня у 2006 році постановою Кабміну було передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано. Встановлення професійного свята дає можливість довести до відома широких верств населення реальне призначення та завдання підрозділів Держспецзв’язку.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

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