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Зеленський планує зустрітися з Трампом на полях саміту НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський планує зустрітися з Трампом на полях саміту НАТО
Зеленський в інтерв'ю Sky News сказав за зустріч з Трампом
фото: EPA/UPG

Саміт НАТО відбуватиметься 24-25 червня у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі. Про це він зауважив в інтерв’ю Sky News, інформує «Главком».

«Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємось зустрітися», – повідомив Зеленський про зустріч із Трампом.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей на саміті НАТО. Про це він розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба, ймовірно, не братиме участі в саміті НАТО, який має відбутися в Гаазі. За даними японського телеканалу Fuji Television, Ісіба ухвалив рішення скасувати поїздку через те, що, ймовірно, не відбудеться запланована зустріч НАТО з індо-тихоокеанською четвіркою. Крім того, малоймовірною виглядає і зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

До слова, витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП. Так, країни домовилися підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Рішення вдалося досягти напередодні саміту НАТО в Гаазі, запланованого на 24-25 червня.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп НАТО

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