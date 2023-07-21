Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон

Спецслужби викрили групу торговців, які займалися продажем зброї та боєприпасів, викрадених на півдні України

У перші місяці розв’язаної Росією повномасштабної війни були факти розкрадання в Україні наданої Заходом зброї, яку зрештою вдалося знайти та вилучити. Про це повідомляє CNN, посилаючись на звіт генерального інспектора Пентагону.

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Зазначається, що документ, датований 6 жовтня 2022-го, охоплює період з лютого по вересень. У ньому йдеться про проблеми з моніторингом озброєнь на місцях, які передали США, а також про кілька випадків розкрадань, викритих українськими спецслужбами.

Так, наприкінці червня минулого року злочинна група на чолі з неназваним російським чиновником змогла, використавши фальшиві документи, увійти до складу добровольчого батальйону та викрасти гранатомет, кулемет та понад 1000 набоїв. Проте українській розвідці вдалося зірвати ці плани й усе повернути.

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Окрім цього, спецслужби викрили групу торговців, які займалися продажем зброї та боєприпасів, викрадених на півдні країни, а також затримали українців, які видавали себе за співробітників гуманітарних організацій, викравши бронежилети на суму $17 тис.

У серпні 2022-го, згідно з документом, спецслужби затримали групу бійців добровольчого батальйону, які, як стверджується викрали 60 гвинтівок та близько 1000 набоїв до них, «імовірно, для продажу на чорному ринку». Водночас чи були ця зброя надана Україні союзниками, не уточнюється.

Наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції на українські склади зі зброєю, «щоб краще відстежувати, куди йде обладнання». Також Пентагон передав Києву системи відстеження, зокрема сканери та програмне забезпечення.

Нагадаємо, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.