НАТО ухвалить три ключові рішення щодо України – Столтенберг

Столтенберг очікує, що Альянс підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент Європейської правди.

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За словами Столтенберга, члени НАТО погодять багаторічну програму підтримки, яка допоможе створити повну сумісність між Збройними силами України та арміями країн Альянсу.

Також на саміті започаткують раду Україна-НАТО, щоб підвищити рівень політичних зв’язків. Столтенберг підтвердив, що в першому засіданні цієї ради візьме участь президент Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

До слова, НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ – для самозахисту.