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«Готуємо договори про гарантії безпеки». Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Готуємо договори про гарантії безпеки». Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО
Президент розповів про підготовку змісту для роботи Ради Україна – НАТО
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленський: «Хороший саміт має дати й хороші плоди»

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. На ній обговорювалося переведення домовленостей у конкретні кроки для нашої України. Про це глава держави розповів у Telegram.

За його словами, у нараді взяли участь команда українських дипломатів, представники уряду та Офісу президента.

«Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що зараз готується зміст для роботи новоствореної Ради Україна – НАТО.

Крім того, триває підготовка до укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО.

«Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили», – наголосив президент.

Зазначимо, що головний результат дводенного саміту НАТО, який завершився у Вільнюсі, Україна отримала вже на його початку – 11 липня. У підсумковому комюніке країни-члени відмовилися надати Україні запрошення до членства, на чому українська влада наполягала з кінця вересня минулого року. 

Альянс ухвалив такі ключові тези для України:

  • Україні на шляху до НАТО не потрібно буде виконувати «План дій щодо вступу» (ПДЧ);
  • Україні потрібно провести необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки;
  • Україна приєднається до НАТО «коли союзники погодяться» і «будуть виконані умови»;
  • Продовження надання Комплексного пакету допомоги (Comprehensive Assistance Package/CAP) у розмірі 500 млн євро щорічно для відновлення сектору безпеки і до повної оперативної сумісності з НАТО.

При цьому критерії, яким має відповідати Україна, аби країни-члени схвалили рішення про запрошення до НАТО, не визначені. Передбачається, що вони будуть вироблені завдяки новоствореній Раді НАТО-Україна, яка почала працювати на саміті у Вільнюсі.

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський

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