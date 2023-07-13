«Готуємо договори про гарантії безпеки». Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО

Зеленський: «Хороший саміт має дати й хороші плоди»

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. На ній обговорювалося переведення домовленостей у конкретні кроки для нашої України. Про це глава держави розповів у Telegram.

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За його словами, у нараді взяли участь команда українських дипломатів, представники уряду та Офісу президента.

«Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди», – підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що зараз готується зміст для роботи новоствореної Ради Україна – НАТО.

Крім того, триває підготовка до укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО.

«Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили», – наголосив президент.

Зазначимо, що головний результат дводенного саміту НАТО, який завершився у Вільнюсі, Україна отримала вже на його початку – 11 липня. У підсумковому комюніке країни-члени відмовилися надати Україні запрошення до членства, на чому українська влада наполягала з кінця вересня минулого року.

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Альянс ухвалив такі ключові тези для України:

Україні на шляху до НАТО не потрібно буде виконувати «План дій щодо вступу» (ПДЧ);

Україні потрібно провести необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки;

Україна приєднається до НАТО «коли союзники погодяться» і «будуть виконані умови»;

Продовження надання Комплексного пакету допомоги (Comprehensive Assistance Package/CAP) у розмірі 500 млн євро щорічно для відновлення сектору безпеки і до повної оперативної сумісності з НАТО.

При цьому критерії, яким має відповідати Україна, аби країни-члени схвалили рішення про запрошення до НАТО, не визначені. Передбачається, що вони будуть вироблені завдяки новоствореній Раді НАТО-Україна, яка почала працювати на саміті у Вільнюсі.