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Мільйон снарядів Україні від ЄС: Резніков повідомив гарні новини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мільйон снарядів Україні від ЄС: Резніков повідомив гарні новини
Міністр оборони України Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

Глава оборонного відомства зазначив, що західні партнери системно постачають Україні зброю та боєприпаси і фінансують виробництво амуніції

Проєкт Європейського Союзу щодо надання Україні 1 млн снарядів 155-мм для вже реалізовується. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у телемарафоні.

«Проєкт Європейського Союзу на мільйон 155-мм снарядів вже повністю на марші. Заводи отримали замовлення і відповідно під це замовлення пішло вже виділене фінансування наших європейських партнерів», - сказав міністр оборони.

Глава оборонного відомства також зазначив, що західні партнери системно постачають Україні зброю та боєприпаси і фінансують виробництво амуніції, різних видів зброї та запасних частин до військової техніки.

Раніше повідомлялося, що Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2. 

Також Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси. 

До слова, Україна отримає від США високоточні бомби GLSDB не раніше осені

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет Atacms. 

Читайте також: США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі
Теги: Німеччина фінансування Україна боєприпаси Олексій Резніков

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