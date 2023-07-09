Мільйон снарядів Україні від ЄС: Резніков повідомив гарні новини
Глава оборонного відомства зазначив, що західні партнери системно постачають Україні зброю та боєприпаси і фінансують виробництво амуніції
Проєкт Європейського Союзу щодо надання Україні 1 млн снарядів 155-мм для вже реалізовується. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у телемарафоні.
«Проєкт Європейського Союзу на мільйон 155-мм снарядів вже повністю на марші. Заводи отримали замовлення і відповідно під це замовлення пішло вже виділене фінансування наших європейських партнерів», - сказав міністр оборони.
Глава оборонного відомства також зазначив, що західні партнери системно постачають Україні зброю та боєприпаси і фінансують виробництво амуніції, різних видів зброї та запасних частин до військової техніки.
Раніше повідомлялося, що Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2.
Також Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.
До слова, Україна отримає від США високоточні бомби GLSDB не раніше осені.
Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет Atacms.
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