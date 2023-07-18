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Зеленський пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним та коли закінчиться війна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним та коли закінчиться війна
Зеленський зазначив, що, деокуповуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Бо все менше і менше людей вірили в те, що Путін президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист» 

Війна , розв’язана Росією в Україні врешті завершиться дипломатією, але сідати за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіни президент Володимир Зеленський не збирається. Про це глава держави заявив в інтерв'ю африканським ЗМІ.

«Всі були готові сприймати, що закінчення війни повинно бути при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо - «Главком»), вибачте, але у нього руки по лікоть в крові, йому все одно», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС та атакують енергетичну інфраструктуру України.

«Нас відключили зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлеру. Він (Путін - ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв», – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що, деокуповуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців. Після цього країн, які хотіли б хотіли схилити Україну до переговорів з РФ, стає все менше і менше.

«Бо все менше і менше людей вірили в те, що він (Путін, - «Главком») президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист. Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Для чого він блокує? Він фашист», – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру».

Нагадаємо, триває 510-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши шість крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БпЛА «Шахед-136».

Теги: росія війна путін зерно Володимир Зеленський блекаут президент

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