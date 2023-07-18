Зеленський пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним та коли закінчиться війна

Володимир Зеленський: «Бо все менше і менше людей вірили в те, що Путін президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист»

Війна , розв’язана Росією в Україні врешті завершиться дипломатією, але сідати за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіни президент Володимир Зеленський не збирається. Про це глава держави заявив в інтерв'ю африканським ЗМІ.

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«Всі були готові сприймати, що закінчення війни повинно бути при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо - «Главком»), вибачте, але у нього руки по лікоть в крові, йому все одно», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС та атакують енергетичну інфраструктуру України.

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«Нас відключили зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлеру. Він (Путін - ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв», – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що, деокуповуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців. Після цього країн, які хотіли б хотіли схилити Україну до переговорів з РФ, стає все менше і менше.

«Бо все менше і менше людей вірили в те, що він (Путін, - «Главком») президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист. Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Для чого він блокує? Він фашист», – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру».

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Нагадаємо, триває 510-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши шість крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БпЛА «Шахед-136».