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Посол Франції завершує дипломатичну місію в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Посол Франції завершує дипломатичну місію в Україні
Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року
фото з відкритих джерел

Етьєн де Понсен був послом в Україні майже чотири роки

Посол Франції Етьєн де Понсен цього літа завершує дипломатичну місію в Україні. Про це дипломат повідомив у Twitter.

«Після чотирьох років, включаючи майже 500 днів російської агресивної війни проти України, мій мандат на чолі посольства Франції в Україні добігає кінця цього літа», – написав де Понсен.

Дипломат назвав офіційний лист подяки, який йому вручив посол України у Франції Вадим Омельченко під час конференції «Україна у серці Європи», «чудовим знаком довіри, який він розділяє з усією командою посольства».

Зазначимо, що раніше французьке видання Le Figaro повідомило, що Етьєн де Понсен після завершення роботи в Україні буде призначений послом у Польщі.

Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.

59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року. До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Нагадаємо, що раніше французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського. Ефір ведуча почала нагадуванням, що напередодні (15 травня) президент Зеленський був у Єлисейському палаці «зі своїм шапіто». Далі у програмі обігрують анонс «турне цирку Зеленського Європою» і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, «щоб допомогти Україні».

Читайте також: Посол Франції Етьєн де Понсен: Продовжувати розмову з російською владою немає сенсу
Теги: Франція Україна посол

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