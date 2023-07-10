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Демобілізований Луценко поставив перед владою питання: у чому винен Порошенко?

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Демобілізований Луценко поставив перед владою питання: у чому винен Порошенко?
Юрій Луценко пішов із військової служби
фото: Юрій Луценко/Facebook

Ексгенпрокурор оцінив шанси старих політичних еліт на відновлення

Президент України Володимир Зеленський, який три роки критикував команду свого попередника Петра Порошенка, наразі йде шляхом його команди. На це в інтерв’ю «Главкому» звернув увагу ексгенпрокурор, член команди Порошенка Юрій Луценко, демобілізований нещодавно з військової служби.

Луценко зазначив, що прогнози і попередження команди Порошенка, на жаль, справдилися. «Можна любити чи не любити Порошенка, але його політика армії, мови й віри, курсу на НАТО і ЄС, яку критикували багато політиків, залишається коридором розвитку країни. Президент Зеленський, який дуже хотів вискочити з цього коридору протягом трьох років, зрештою усвідомив, що цей коридор – у національних інтересах. Що це не піар Порошенка, це національний, життєво необхідний для нації напрямок. Армія, мова, віра, НАТО, ЄС. І сьогодні він іде цим шляхом», – сказав політик.

У зв’язку з цим Луценко поставив питання перед владою Зеленського: «Так у чому винний Порошенко? Чому ви обрали не його?».

Ексгенпрокурор нагадав, що за тиждень до війни Порошенко та його політична сила вимагали збільшити на 50 млрд фінансування армії, розуміючи чітко, що війна вже через дорогу. «І всі інші хейтили його і казали, що це популізм. Так може треба було старих і досвідчених ставити за кермо у такий важливий час, а не молодих, котрі вчилися на ходу», – зазначив Луценко.

При цьому він визнав, що президент Зеленський дуже змінився і сьогодні він по праву є лідером країни, яка воює. «Але так не було у 2019-21 роках. І навіть 24 лютого», – сказав Луценко.

На його думку, старі політичні сили відновляться, оскільки «у політиці важлива не молодість, а якість, досвідченість, розум. «Тим більше, що «єдиний марафон» наглухо забив можливість створення будь-яких нових політичних проектів», – додав Луценко.

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Теги: Юрій Луценко Володимир Зеленський Петро Порошенко війна

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