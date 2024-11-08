Зеленський звільнив голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка

Євтушенко займав посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації від 2021 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Нікопольської районної державної адміністрації Євгена Євтушенка. Про це повідомляє сайт президента.

Євген Євтушенко займав посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації від 2021 року.

«Звільнити Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку зі скасуванням допуску до державної таємниці», – йдеться в розпорядженні.

До слова, Євтушенко має понад 10 років досвіду роботи хірургом у Томаківській центральній районній лікарні. Також він обіймав посаду заступника селищного голови. У грудні 2019 року був призначений головою Томаківської РДА.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій. Президент призначив на посаду голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Своєю чергою головою Закарпатської ОВА було призначено Мирослава Білецького, який на цей час тимчасово виконував обов'язки голови Закарпатської ОВА.