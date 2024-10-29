Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT

Дальність дії ракет Tomahawk становить понад 2,4 тис. км, що в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms

Президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги. Про це пише The New York Times із посиланням на високопосадовців США.

Як зазначає видання, секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування».

Один зі співрозмовників The New York Times наголосив, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить понад 2400 км, що в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms.

Зазначається, що Київ нібито не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, за словами американських посадовців, список цілей усередині Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні.

Видання також повідомило, що Зеленський «був приголомшений» тим, що американський президент Джо Байден не надав дозволу на удари вглиб Росії під час його візиту до Вашингтона. Радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив реакцію президента, наголосивши, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібні ракети великої дальності.

«Всі деталі, перелік цілей і аргументація – в американців. На жаль, досі немає політичного рішення, щоб продовжувати», – сказав радник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

До слова, Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України.