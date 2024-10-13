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Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Війна закінчиться якимись угодами, вважає розвідник
фото з відкритих джерел

За словами Вікінга, поки якихось передумов, що Росія буде розвалюватися, немає

Війна в Україні закінчиться якимись угодами. І у супротивників зараз більше козирів, аніж у Києва. Про це сказав командир саперної служби спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken Євген Шкірков із позивним Вікінг в інтерв'ю Online.UA.

«Ми всі розуміємо, що війна закінчиться якимись угодами. Давайте будемо реалістами. Росія дуже велика, і якщо просто пройтися якимось переможним маршем, то потрібно буде чухати до Китаю, а то і до Японії, в ту сторону», – зазначив він.

За словами Вікінга, поки якихось передумов, що Росія буде розвалюватися, немає. Їх більше ніж рік тому, але недостатньо, щоб РФ зсередини тріснула.

Шкірков зазначає, що Україна буде дивитися в бік якихось перемовин.

«Але питання в тому, з чим ми сядемо за стіл. У р*саків є карти козирні, а в нас одна крута карта – Курська область. Як буде далі? Це не залежатиме від військових», – додав він.

За його словами, війна не закінчиться в листопаді. Він додав, що будуть проходити саміти, але одночасно відбуватимуться бойові дії з обох сторін.

Шкірков вважає, розмови про те, що Крим легше визволити, ніж Донеччину, є перебільшенням. За його словами, для деокупації Криму, як і Донеччини, також повинні були великі сили в України, щоб не тільки забрати його в Росії, але й утримати.

Раніше легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року. 

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту. 

До слова, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.

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Теги: президент Україна війна росія

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