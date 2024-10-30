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Україна виступає за припинення війни на Близькому Сході – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна виступає за припинення війни на Близькому Сході – Зеленський
Президент України зазначив, що з практичного боку всі конфлікти не лише відволікають увагу, а й розділяють військову підтримку
скриншот відео

Зеленський: «Ми не хочемо, щоб люди втрачали свої будинки і дітей, і ми розуміємо ціну війни»

Українська держава виступає за припинення війни на Близькому Сході. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв’ю з представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

«Звісно, інші конфлікти можуть відволікати увагу, але для нас це цілком зрозуміло. Ми виступаємо за те, щоб цей конфлікт або війна на Близькому Сході припинилися, і ми розуміємо результати цієї війни. Ми не хочемо, щоб люди втрачали свої будинки і дітей, і ми розуміємо ціну війни», – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що з практичного боку всі конфлікти не лише відволікають увагу, а й розділяють військову підтримку.

Як заявив Зеленський, співвідношення сил на деяких ділянках фронту становить один до восьми, тому українські військові змушені відступати з позицій. «Коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість людей або військ становить один до восьми, звичайно, постає вибір: залишитися, тобто загинути, або зробити кілька кроків на вищі точки й контролювати це і рятувати життя. Звичайно, відходьте хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей», – заявив Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових. Він додав, що Україна не може порушувати цю тему, адже через це можна втратити іншу підтримку.

За словами Зеленського, прийдешня зима стане вирішальною для України та однозначно не буде легкою.  

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Теги: війна Україна Володимир Зеленський

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