Зеленський призначив очільників Закарпатської та Волинської ОВА

Раніше Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів двох облдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій. Про це йдеться в указах №755/2024 та №756/2024.

Так, Зеленський призначив на посаду голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Своєю чергою головою Закарпатської ОВА було призначено Мирослава Білецького, який на цей час тимчасово виконував обов'язки голови Закарпатської ОВА.

Що відомо про нових голів ОВА

Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року у місті Дрогобич Львівської області. Має звання полковника і з липня 2019 року був начальником управління СБУ Закарпатської області. У 2008 році, працюючи у Львівському УСБУ, отримав від Кабміну грамоту за боротьбу з контрабандою.

У 2014–2015 роках був заступником очільника закарпатського УСБУ. Також обіймав посаду начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2015–2018 роках займав аналогічну посаду на Львівщині.

Мирослав Білецький народився 11 січня 1976 року у селі Рокосово, що у Хустському районі Закарпатської області. Навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка підприємства».

Балотувався у Верховну Раду IX скликання у 2019 році від партії «Українська стратегія Гройсмана». На місцевих виборах 2020-го набрав рекордну кількість голосів серед усіх обраних депутатів – 6668, що становило 115% квоти. Був депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від партії «Рідне Закарпаття».

З 25 листопада 2021 року входив до складу постійної комісії облради з питань бюджету, а також з того ж року був першим заступником голови Закарпатської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій.

Як відомо, у вересні цього року Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Його було призначено головою Закарпатської обласної державної адміністрації у грудні 2021 року.

Згодом Микита став новим заступником керівника Офісу президента. Повідомлялося, що Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався ексзаступник Єрмака Олексій Кулеба. Пріоритетні напрями на посаді – робота з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу.